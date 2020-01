Política Bolsonaro consentiu com ausência de Queiroz em depoimento e cogitou demitir Moro, diz livro Em 'Tormenta', jornalista Thaís Oyama relata bastidores do 1º ano do governo Bolsonaro; presidente diz que obra é "fake news"

A ausência do ex-policial militar Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), em depoimentos convocados pelo Ministério Público (MP-RJ) teria contado com o consentimento do presidente Jair Bolsonaro, segundo um livro-reportagem que será lançado na próxima semana. Na obra, a jornalista Thaís Oyama afirma que Bolsona...