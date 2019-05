Política Bolsonaro confirma vinda para evento na divisa entre Goiás e Mato Grosso Presidente vai participar do lançamento do Projeto Juntos Pelo Araguaia

O presidente Jair Bolsonaro virá para a divisa de Goiás com Mato Grosso para o lançamento do Projeto Juntos Pelo Araguaia, no dia 5 de junho. O evento vai acontecer na ponte que liga as cidades de Barra do Garças (MT) e Aragarças (GO). A ação, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, foi idealizada pelo Governo de Goiás e vai revitalizar a Bacia Hidrográfica do Rio...