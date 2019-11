Política Bolsonaro confirma viagem à Índia em janeiro de 2020 O primeiro-ministro indiano está no Brasil para participar da 11ª Cúpula dos BRICs

Durante reunião bilateral com o primeiro-ministro Narendra Modi, na tarde desta quarta-feira, 13, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que viajará à Índia em janeiro de 2020. O primeiro-ministro indiano está no Brasil para participar da 11ª Cúpula dos BRICs. O encontro com Bolsonaro durou cerca de 25 minutos. Mais cedo, Bolsonaro teve reuniã...