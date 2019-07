Política Bolsonaro confirma presença em formatura de sobrinho na PM de Goiás Essa será a terceira visita de Bolsonaro a Goiás desde que assumiu a presidência

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) confirmou na terça-feira (16), durante solenidade de posse do novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), Gustavo Montezano, que fará sua terceira visita a Goiás no dia 26 de julho (sexta-feira), para prestigiar a formatura de uma turma de aspirantes da Polícia Militar de Goiás (PMGO). Um dos formandos é o so...