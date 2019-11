Política Bolsonaro confirma interesse em exportar madeira nativa da Amazônia Governo estuda liberar exportação de madeira in natura da floresta; decisão sobre o tema deve sair em uma semana

O presidente Jair Bolsonaro confirmou neste sábado, 23, que o governo estuda liberar a exportação de madeira in natura de árvores nativas da Amazônia, conforme noticiou o Estado. A medida passou a ser estudada após sugestão de empresários do setor, mas representaria uma mudança inédita na legislação ambiental. “É melhor você exportar de forma legalizada do que de...