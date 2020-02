Política Bolsonaro confirma Braga Netto na Casa Civil e Onyx na Cidadania Osmar Terra volta a ocupar o cargo de deputado federal

O ministro Onyx Lorenzoni deixou a chefia da Casa Civil. Será substituído pelo general Walter Braga Netto. Onyx vai para o Ministério da Cidadania, tomando o lugar do atual ministro Osmar Terra. Braga Netto – chefe da intervenção federal no Rio em 2018 – foi convidado para a Casa Civil na 4ª feira (12.fev). Mas, com o vazamento da informação, Bolsonaro dec...