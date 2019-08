Política Bolsonaro condiciona verba aos Estados do Nordeste Na Bahia para inaugurar usina de energia, presidente disse que não vai negar recursos aos Estados do Nordeste, se governadores divulgarem que são parceiros do governo

O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que não vai negar recursos aos Estados do Nordeste, desde que os governadores divulguem que são parceiros do governo. Segundo ele, “boa parte” dos governadores do Nordeste é socialista, que não comungam dos mesmos interesses do seu governo.“O que eu quero desses respectivos governadores: não vou negar nada para esses Estados,...