Política Bolsonaro compra moto e pilota por Brasília: “Eu tenho R$ 400 mil na poupança. Estou rico" Modelo comprado custou, com desconto, R$ 33.980; loja não iria abrir neste sábado

O presidente tirou a manhã de sábado (2) para comprar e andar de moto em Brasília. Ele saiu do Palácio da Alvorada por volta de 9h30 para a concessionária Freedom, no SIA (Setor de Indústria e Abastecimento), que vende modelos da Honda. O estabelecimento fica a 13 quilômetros do Palácio do Planalto. O modelo escolhido pelo presidente é o NC 750x, que custa R$ 33....