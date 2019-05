Política Bolsonaro compartilha vídeo em que pastor diz que ele foi 'escolhido por Deus' Líder religioso estrangeiro defende que o presidente representa uma “mudança de paradigma na política”; veja

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) publicou um vídeo na sua conta no Facebook em que um pastor estrangeiro afirma que ele foi "escolhido por Deus" para comandar o País. Ao compartilhar o vídeo, Bolsonaro escreveu que "não existe teoria da conspiração, existe uma mudança de paradigma na política" e que "quem deve ditar os rumos do país é o povo! Assim são as democracias". ...