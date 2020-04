O presidente Jair Bolsonaro compartilhou em suas redes sociais um vídeo no qual o vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Francisco Valdeci de Souza Cavalcante, afirma que não há razões técnicas e científicas que sustentem a necessidade do isolamento social imposto nos Estados e municípios do Brasil para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus.



Segundo ele, os governadores e prefeitos estão usando a quarentena para chantagear o governo federal e, assim, receber a verba prevista no plano de socorro aos Estados aprovado pela Câmara dos Deputados e que agora tramita no Senado.



"Eles (prefeitos e governadores) querem tirar R$ 180 bilhões do Tesouro para gastar com farras, querem fazer compras sem licitação", disse Valdeci, que ainda acusou os mandatários estaduais e municipais de quererem desviar para eles próprios o dinheiro do governo federal.



Cavalcante ainda minimiza o impacto da covid-19 para a saúde pública e dá a entender que a paralisação da atividade econômica será mais prejudicial que o vírus, em posição similar ao que defende Jair Bolsonaro.



O vice-presidente da CNC também afirma que a quarentena imposta pelos Estados é inconstitucional pois, segundo ele, a medida só poderia ser adotada com a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Uma decisão tomada nesta quarta-feira (15) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), porém, autorizou governadores e prefeitos a determinarem o isolamento social nos Estados e município, contrariando a Medida Provisória 926, editada em março por Bolsonaro, que concentrava no governo federal as decisões sobre a quarentena.

- Vice-Presidente da Confederação Nacional do Comércio.

- Francisco Valdeci de Souza Cavalcante. https://t.co/3lVAwVx1fE — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 16, 2020