Com o temor de que atos previstos para este domingo, 7, se transformem em grandes movimentos de rua contra seu governo, o presidente Jair Bolsonaro intensificou ontem as críticas aos manifestantes e discute até mesmo convocar a Força Nacional de Segurança Pública para atuar nos protestos.

Ao inaugurar um hospital de campanha em Águas Lindas de Goiás, Bolsonaro chamou novamente de “marginais” integrantes de grupos contrários ao seu governo (leia mais na página 10). Voltou a pedir a apoiadores que não compareçam às ruas nesses dias “para que (...) a Força de Segurança, nossas forças estaduais, bem como a nossa (Polícia) Federal possam fazer seu devido trabalho, (se) porventura esses marginais extrapolarem os limites da lei”, afirmou.

Como mostrou o Estadão, o Palácio do Planalto tem receio de que manifestações em defesa da democracia e contra o governo cresçam, aumentando a pressão pelo impeachment do presidente.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse que não vai solicitar a Força Nacional para acompanhar os atos de amanhã. “O principal objetivo do governo do Distrito Federal, em relação às manifestações públicas programadas para o próximo domingo, dia 7, na Esplanada dos Ministérios, é garantir a segurança das pessoas e a integridade do patrimônio público”, afirmou o governo, em nota. “As forças de segurança do Distrito Federal, assim como outros órgãos do GDF, estarão nos locais dos eventos com o efetivo necessário para garantir a livre manifestação e a ordem.”

Se a presença da Força Nacional for autorizada, não será a primeira vez que esse contingente vai atuar sob a gestão Bolsonaro. Em maio do ano passado, por exemplo, os agentes acompanharam atos na Esplanada. A função da Força neste tipo de missão é a de proteção do patrimônio público, para evitar que haja depredações de prédios de ministérios.

pastores

Bolsonaro recebeu ontem um grupo de líderes evangélicos que oraram, no Planalto, contra a “baderna” e o “quebra-quebra” e pregaram a harmonia entre Poderes. Sem citar os pedidos de impeachment para afastar Bolsonaro, os religiosos se manifestaram contra a “convulsão social e institucional” e disseram que é Deus quem escolhe e retira as autoridades públicas.