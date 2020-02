Política Bolsonaro cobra 'perícia independente' em corpo de Adriano da Nóbrega Presidente sugere que áudios podem ser inseridos em telefone do miliciano para incriminá-lo

O presidente Jair Bolsonaro cobrou nesta terça-feira, 18, uma perícia independente no corpo do miliciano Adriano da Nóbrega, o capitão Adriano, que era procurado sob acusação de chefiar no Rio a milícia Escritório do Crime. Após apontar no fim de semana a “PM da Bahia, do PT”, como responsável pela morte do ex-policial militar, o presidente disse ...