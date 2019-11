Política Bolsonaro chega a Goiânia para entrega de ônibus escolares

O presidente Jair Bolsonaro chegou a Goiânia para participar da cerimônia de entrega de 214 ônibus escolares para o ensino público estadual. A solenidade ocorre no estacionamento do Estádio Serra Dourada. De acordo com o governo estadual, 133 municípios devem ser beneficiados com os ônibus. Os veículos foram adquiridos com verba de emendas da bancada federal goiana...