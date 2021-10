Política Bolsonaro chama Renan de 'bandido' e diz que senador 'está de sacanagem' com relatório de CPI O relatório final deve propor indiciamento de Bolsonaro pelos crimes de epidemia, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, homicídio comissivo, entre outros

O presidente Jair Bolsonaro reagiu à decisão do senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, de propor seu indiciamento no relatório final do colegiado. Em conversa com apoiadores na noite desta sexta-feira (15), Bolsonaro chamou Renan de "bandido" e disse que ele "está de sacanagem" com seu relatório. Como havia adiantado em entrevista à Folha, Re...