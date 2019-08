Política Bolsonaro chama de 'hipocrisia' críticas de nepotismo sobre indicação de filho para embaixada 'Tem ministro com toda certeza que tem parente empregado, com DAS (função comissionada), e daí?', disse, ainda, o presidente

Presidente Jair Bolsonaro voltou a defender, neste domingo, a indicação do seu filho, deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para embaixador no Estados Unidos. O presidente chamou as críticas de que a indicação seria nepotismo de "hipocrisia", mas admitiu que o Senado pode barrar a indicação de Eduardo. "Sim, o Senado pode barrar sim. Mas imagine que no dia seguint...