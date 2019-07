Política Bolsonaro celebra independência dos EUA em embaixada no Brasil Em um breve discurso no final do evento, o presidente citou a longa parceria entre as duas nações na luta por liberdade

O presidente Jair Bolsonaro participou, na noite desta quarta-feira (3), de uma celebração pelo aniversário de 243 anos da independência dos Estados Unidos, comemorada no dia 4 de julho. O evento ocorreu na embaixada do país, em Brasília, e contou com a presença da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, de ministros, parlamentares e diplomatas. Em um breve discurso no final d...