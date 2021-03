Sob pressão política do centrão, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta segunda-feira (29) a troca da titularidade de seis ministérios.

A maior surpresa foi a demissão do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva. Ele foi substituído pelo ministro da Casa Civil, Braga Netto. Para a Casa Civil, foi deslocado o general Luiz Eduardo Ramos, que estava na Secretaria de Governo.

A deputada federal Flávia Arruda (PL-DF) assume a vaga de Ramos, em um aceno de Bolsonaro ao bloco do Centrão na Câmara, base de sustentação de Bolsonaro na Casa.

O presidente ainda anunciou Anderson Gustavo Torres, secretário da Segurança do Distrito Federal, como ministro da Justiça no lugar de André Mendonça, que volta para o comando da AGU (Advocacia-Geral da União) no lugar de José Levi.

Por último, foi confirmado o nome de Carlos Alberto Franco França no Itamaraty para a vaga ocupada por Ernesto Araújo.

As mudanças ocorrem menos de uma semana depois de o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ter subido o tom contra o governo e afirmado que, se não houver correção de rumo, a crise da pandemia pode resultar em “remédios políticos amargos” a serem usados pelo Congresso, alguns deles fatais.

Foi a primeira vez que Lira fez menção, mesmo que indireta e sem especificar, à ameaça de CPIs e de impeachment contra o presidente da República, em um momento em que Bolsonaro tenta atrair Legislativo e Judiciário para a coordenação da pandemia.

Líder do Centrão e aliado de Bolsonaro eleito neste ano para a presidência da Câmara com apoio do Planalto, Lira falou no risco de uma “espiral de erros de avaliação”, disse que não estava “fulanizando” e que se dirigia a todos os que conduzem órgãos diretamente envolvidos no combate à pandemia.

Sobre as mudanças desta segunda-feira, Bolsonaro disse que, por ser presidente da CMO (Comissão Mista de Orçamento), Flávia Arruda tem bom trânsito com os pares.

O presidente do PL, seu partido, é o ex-deputado Valdemar Costa Neto, condenado pelo envolvimento no escândalo do mensalão, no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Alto comando

Já a demissão de Azevedo pegou de surpresa generais que integram o alto comando do Exército. Alguns deles ligavam a TV sintonizados em canais de notícias para entender o que estava ocorrendo.

Generais se reuniram na semana passada em Brasília com o comandante do Exército, Edson Leal Pujol, e a demissão do ministro não estava no radar desses militares.

Em carta logo após a demissão, Azevedo agradeceu o presidente e disse que, “nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado”.

“O meu reconhecimento e gratidão aos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e suas respectivas forças, que nunca mediram esforços para atender às necessidades e emergências da população brasileira. Saio na certeza da missão cumprida”, afirmou o agora ex-ministro, em nota.

Nos últimos dias, incomodados com a condução do governo Bolsonaro no enfrentamento à pandemia da Covid-19, líderes do Centrão reforçaram os pedidos para que o presidente trocasse auxiliares considerados ideológicos, sob pena de perder apoios no Congresso e até nas eleições de 2022.

Um deles, o agora ex-chanceler Ernesto Araújo, que horas após deixar o comando do Ministério das Relações Exteriores, publicou sua carta de demissão, entregue ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

No texto, ele se queixa de “uma narrativa falsa e hipócrita, a serviço de interesses escusos nacionais e estrangeiros, segundo a qual minha atuação prejudicaria a obtenção de vacinas”, que Ernesto diz ter se erguido contra ele.

Ernesto pediu demissão após pressão da cúpula do Congresso, que o acusava de omissão no combate à pandemia. O Senado se tornou o grande foco de atrito com Ernesto. O episódio mais recente, considerado estopim para a saída, foi uma postagem nas redes sociais do ex-ministro, na qual insinua uma ligação da Casa com o lobby chinês pelo 5G, o que, segundo ele, estaria por trás da pressão para derrubá-lo.

Ernesto também escreve que há correntes que querem de volta o poder – “esse poder que, durante décadas em que o exerceram, só trouxe ao Brasil atraso, corrupção e desgraça”–, para as quais “a verdade não importa”.

O ex-chanceler conclui que coloca à disposição o cargo “em benefício do projeto de transformação nacional que o senhor [BOLSONARO]encabeça”.

[/BOLSONARO]Ernesto será substituído pelo embaixador Carlos Alberto Franco França, que ganhou a confiança de Bolsonaro no período em que chefiou o cerimonial do Palácio do Planalto.

Velha política

A aliança Bolsonaro-Centrão, buscada pelo presidente no ano passado diante de uma série de pedidos de impeachment que se acumulavam na Câmara, enterrou de vez o discurso bolsonarista, explorado à exaustão durante a campanha eleitoral, de que não se renderia ao que chamava de a velha política do “toma lá, dá cá”.

Para atender o Centrão e ajudar na eleição de Lira para o comando da Câmara, o governo fez promessas de liberação de bilhões em emendas parlamentares e chegou a cogitar até a recriação de ministérios, contrariando outro discurso da campanha, o do enxugamento da máquina pública.

Além disso, ao mesmo tempo em que reforçava a militarização de seu governo ao entregar cargos como a presidência da Petrobras a um general, Bolsonaro decidiu arejar seu núcleo duro nas últimas semanas e levar nomes do Centrão para o Palácio do Planalto.

Azevedo é o segundo militar demitido no intervalo de apenas duas semanas. Antes, Pazuello, general da ativa, foi trocado pelo médico Marcelo Queiroga no Ministério da Saúde. Auxiliares de Azevedo dizem que havia insatisfação do general com declarações de Bolsonaro a respeito das Forças Armadas e uma avaliação de que ele tentava tratar o Exército como uma instituição a serviço do governo dele e não um instrumento de Estado. Assessores palacianos afirmam que o presidente também se sentia incomodado com Azevedo pelo fato de o agora ex-ministro já ter entrado em campo para contemporizar falas dele a respeito dos militares.

Dança da cadeiras

Veja quais foram as mudanças anunciadas:

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Entra: general Luiz Eduardo Ramos

Sai: general Walter Braga Netto

Na prática, as mudanças na Casa Civil são deslocamentos feitos dentro do próprio governo. Ramos, que estava na Secretaria de Governo, agora assume a Casa Civil. Braga Netto foi transferido para o Ministério da Defesa.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Entra: Anderson Gustavo Torres, delegado da Polícia Federal

Sai: André Mendonça

Também no Ministério da Justiça e Segurança Pública, Bolsonaro mexeu peças no xadrez da equipe ministerial. André Mendonça, que assumiu a pasta após a saída do ex-juiz Sergio Moro, em abril de 2020, sai do cargo para assumir a Advocacia-Geral da União.

A novidade é a chegada de Anderson Torres, que até então era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele é considerado próximo da família Bolsonaro, inclusive do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente investigado no caso das rachadinhas.



MINISTÉRIO DA DEFESA

Entra: general Walter Souza Braga Netto

Sai: general Fernando Azevedo e Silva

O pedido de demissão de Azevedo, nesta segunda-feira, pegou de surpresa generais que integram o alto comando do Exército. Em carta, o militar agradeceu ao presidente e disse que, em seu período no cargo, preservou “as Forças Armadas como instituições de Estado”.



MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Entra: Carlos Alberto Franco França, embaixador

Sai: Ernesto Araújo

Com a situação de Ernesto Araújo insustentável no governo, Bolsonaro levou para o posto um embaixador de pouca expressão no Itamaraty, com uma carreira ligada ao cerimonial da chancelaria. Sua queda, por influência do centrão e de outras forças políticas no Congresso, foi também um duro golpe na ala ideológica do bolsonarismo.



SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Entra: Flávia Arruda (PL-DF), deputada federal

Sai: general Luiz Eduardo Ramos

Em um aceno ao bloco do centrão na Câmara, base de sustentação do governo na Casa, Bolsonaro colocou no cargo responsável pela articulação política a deputada Flávia Arruda (PL-DF). O presidente disse que, por ser presidente da CMO (Comissão Mista de Orçamento), ela tem bom trânsito com os pares.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Entra: André Luiz de Almeida Mendonça

Sai: José Levi

Mendonça volta à AGU (Advocacia-Geral da União) depois de ocupar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele já tinha sido o advogado-geral da União no início do governo Bolsonaro, entre 2019 e 2020.