Política Bolsonaro causa aglomeração ao cumprimentar apoiadores em Cristalina; veja vídeo Viagem à cidade goiana não estava prevista na agenda oficial do presidente da República, que abraçou diversas pessoas, entre idosos e crianças, em um posto de combustíveis

O presidente Jair Bolsonaro voltou a ignorar completamente as orientações do Ministério da Saúde sobre o isolamento social e, em uma viagem fora da agenda neste sábado (2) causou grande aglomeração de pessoas na cidade de Cristalina (GO), a 150 quilômetros de Brasília. Em passagem por um posto de gasolina da cidade, acompanhado de seguranças e representantes da prefeitu...