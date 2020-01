Política Bolsonaro cancela ida ao Fórum Econômico de Davos, diz porta-voz Otávio do Rêgo Barros afirmou que a questão da segurança é um dos aspectos analisados pela assessoria, mas que não é um ponto “nem prioritário, nem minoritário”

A viagem do presidente Jair Bolsonaro para o Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça), foi cancelada. A informação é do porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros. Segundo ele, a questão entre Estados Unidos e Irã não tem relação com o cancelamento. “Não há absolutamente qualquer ligação ruim com o fato que ocorreu há p...