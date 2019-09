Política Bolsonaro cancela ida a reunião sobre Amazônia na Colômbia Decisão foi tomada por "orientação médica", segundo porta-voz

O presidente Jair Bolsonaro cancelou sua participação na cúpula para debater as queimadas na Amazônia, prevista para ocorrer no próximo dia 6 de setembro, na cidade colombiana de Letícia, por "orientação médica". A informação foi anunciada nesta segunda-feira (2) pelo porta-voz do governo, Otavio Rego Barros. Bolsonaro está com uma nova cirurgia abdominal marcad...