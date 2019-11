Política Bolsonaro cancela coletiva e deixa Goiânia sem comentar alvará de soltura de Lula O presidente discursou logo após o governador Ronaldo Caiado (DEM), mas não citou o assunto

O presidente Jair Bolsonaro ficou sabendo sobre o alvará de soltura do ex-presidente Lula durante o discurso do governador Ronaldo Caiado (DEM) em um evento de entrega de ônibus escolares, na tarde desta sexta-feira (8), em Goiânia. Bolsonaro discursou logo após Caiado, mas não citou o assunto. O presidente cancelou a coletiva que estava marcada para depois do eve...