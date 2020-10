Política Bolsonaro bate recorde e é o que mais libera verba em emenda parlamentar desde 2015 Valor de R$ 17,2 bi é motivado por pandemia, eleições, fragilidade do governo no Congresso e aliança com centrão

No centro das investigações que levaram à apreensão de dinheiro na cueca de um dos líderes do governo, as emendas parlamentares registram uma execução recorde na gestão de Jair Bolsonaro (sem partido). Foram R$ 17,2 bilhões pagos até meados de outubro, o que já representa um crescimento de 67% em relação a todo o ano de 2019. O valor é o mais alto na série compil...