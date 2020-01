Política Bolsonaro avalia recriar pasta da cultura para ter Regina Duarte Caso a atriz não aceite o convite, uma das opções cotadas é o ator Carlos Vereza

Para abrigar a atriz Regina Duarte no governo federal, o presidente Jair Bolsonaro avalia recriar o Ministério da Cultura, segundo interlocutores do Planalto. A leitura do governo é que o nome da atriz é muito reconhecido para um status de secretaria, que era comandada até anteontem pelo dramaturgo Roberto Alvim. Ele foi demitido do cargo após protagonizar um vídeo c...