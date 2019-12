Política Bolsonaro autoriza férias para Paulo Guedes e outros ministros A autorização foi publicada nesta segunda-feira (16) no Diário Oficial da União

O presidente Jair Bolsonaro autorizou as férias do ministro Paulo Guedes (Economia). A autorização foi publicada nesta segunda-feira (16) no Diário Oficial da União. O ministro sairá de férias de 2 a 10 de janeiro de 2020. O Diário Oficial do dia tem ainda a autorização das férias dos ministros Tarcísio de Freitas (Infraestutura), Luiz Mandetta (Saúde) e Marcos Pontes...