Política Bolsonaro atribui oscilações na Bolsa de Valores à soltura de Lula Em postagem neste domingo (10), Bolsonaro citou Lula nominalmente em público pela primeira vez desde sexta-feira, quando o ex-presidente saiu da prisão

O presidente Jair Bolsonaro atribuiu as oscilações na Bolsa de Valores à soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em uma publicação feita na tarde deste domingo, 10, em sua conta oficial do Twitter. Em meio a uma série de postagens, em que destaca as ações positivas dos seus 300 dias de governo, Bolsonaro afirmou que a Bolsa bateu mais um recorde e que "...