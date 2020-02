Política Bolsonaro ataca jornalista e diz ser de 2015 vídeo com facada de 2018 Bolsonaro disse que o vídeo divulgado pela jornalista teria sido gravado em 2015. Há na gravação, porém, imagens que foram feitas depois disso. Um dos vídeos mostra imagens da facada sofrida por Bolsonaro em setembro de 2018, durante a campanha presidencial

O presidente Jair Bolsonaro atacou nesta quinta-feira a jornalista Vera Magalhães, editora do BRPolítico e colunista do Estado, que noticiou que ele enviou a seus contatos no WhatsApp vídeo convocando para manifestações marcadas para o dia 15 de março. Os protestos, em defesa do governo e contra o Congresso, têm sido convocados por grupos ligados ao bolsonarismo desde a semana ...