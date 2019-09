Política Bolsonaro ataca ambientalismo 'radical', indigenismo 'ultrapassado' e socialismo; veja o discurso Assista à íntegra do discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU; amazônia e segurança pública foram temas citados pelo presidente

O presidente Jair Bolsonaro abriu hoje (24) os debates da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), na sede da organização, em Nova York, nos Estados Unidos. O ponto principal do seu pronunciamento foram as ações de preservação da Amazônia. O presidente falou ainda sobre a atuação do governo federal para a retomada do crescimento da economia do país, no combate à...