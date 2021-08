Política Bolsonaro assiste a treinamento militar em Formosa, em Goiás Convite ao exercício das Forças Armadas motivou oficialmente desfile de veículos de tanques em Brasília na semana passada, atitude que também foi interpretada como intimidação ao Congresso Nacional e Judiciário

Atualizada às 11h36 O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), chegou na manhã desta segunda-feira (16) a Formosa, cidade localizada no Entorno do Distrito Federal, para assistir treinamento da Força de Fuzileiros da Esquadra, que ocorreu em um campo de instrução localizado no município. O compromisso não consta na agenda oficial de Bolsonaro. ...