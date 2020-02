Política Bolsonaro assina projeto que autoriza mineração em terra indígena Texto ainda precisa ser analisado pelo Congresso; presidente disse que, se pudesse, confinaria ambientalistas na Amazônia para que 'deixem de atrapalhar'

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quarta-feira, 5, o projeto de lei do governo que autoriza exploração mineral, produção de petróleo, gás e geração de energia elétrica m terras indígenas. Ao defender a nova proposta, que deverá passar por análise do Congresso, ele afirmou que confinaria, se pudesse, defensores do meio ambiente na Amazônia p...