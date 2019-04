Política Bolsonaro assina decreto que acaba com horário de verão Criada com a finalidade de economizar energia e aproveitar o maior período de luz solar durante os meses mais quentes do ano, a medida foi adotada no Brasil pela primeira vez em 1931 e adotada em caráter permanente a partir de 2008

Confirmando anúncio feito no início do mês, o presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira, 25, decreto que encerra com o horário de verão. A medida foi tomada durante solenidade no Palácio do Planalto, que reuniu autoridades como o vice-presidente, Hamilton Mourão, o ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS) e o ministro de Minas e Energia, B...