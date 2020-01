Política Bolsonaro 'aposenta' porta-voz e prioriza 'lives' para tentar driblar críticas Mesmo dispondo de aparato oficial de comunicação, presidente tem priorizado relação direta com eleitores em postagens e ‘lives’

O presidente Jair Bolsonaro intensificou a estratégia da comunicação direta com os eleitores, após ser chamado até mesmo de “traidor” nas redes sociais por tomar medidas consideradas polêmicas por seus seguidores. Nas últimas semanas, Bolsonaro praticamente aposentou a figura do porta-voz e ampliou as aparições em “lives”, como são chamadas as transmissões ao vivo no F...