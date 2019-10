Política Bolsonaro aponta que novos servidores públicos devem perder estabilidade O militar deu a declaração em entrevista à imprensa, durante sua viagem aos Emirados Árabes, sua 3ª escala do giro de 10 dias por 5 países da Ásia e Oriente Médio

O presidente Jair Bolsonaro apontou, nesse sábado (26), que o próximo passo do governo será a reforma administrativa. O militar deu a declaração em entrevista à imprensa, durante sua viagem aos Emirados Árabes, sua 3ª escala do giro de 10 dias por 5 países da Ásia e Oriente Médio. O chefe do Executivo defendeu o fim da estabilidade para os novos servidores públic...