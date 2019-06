Política Bolsonaro anuncia que Brasil foi aceito como aliado extra-Otan Para ele, com a aliança o país terá mais assistência no campo militar

O presidente Jair Bolsonaro disse nesse sábado (15) em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que o Brasil foi aceito pelos Estados Unidos (EUA) como um aliado extra-Otan, a Organização do Tratado do Atântico Norte. De acordo com Bolsonaro, com a “aliança” o país terá mais assistência no campo militar e também no mercado de defesa. “Com muito orgulho, anuncio que há...