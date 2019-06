Política Bolsonaro anuncia major da PM do Distrito Federal para Secretaria-Geral Jorge Antônio de Oliveira Francisco fica no lugar de Floriano Peixoto, que irá para a presidência dos Correios

O Palácio do Planalto divulgou nota há pouco para anunciar o nome do advogado e major da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Jorge Antonio de Oliveira Francisco para o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele assume o cargo no lugar do general Floriano Peixoto, que teve a exoneração anunciada na quinta-feira (20). Mas Floria...