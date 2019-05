Política Bolsonaro anuncia aumento de validade da CNH e defende menos radares “por prazer em dirigir" Presidente disse que em breve deve editar uma Medida Provisória com a mudança do tempo de validade da carteira de motorista e defendeu aumento no limite de pontos tolerado

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse que, em breve, vai encaminhar ao Congresso Nacional uma medida provisória para aumentar o tempo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, de cinco anos para dez anos. Em entrevista ao Programa Silvio Santos, do SBT, na noite do último domingo (5), ele também defendeu o aumento no limite tolerado de pontos na carteira de mot...