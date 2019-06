Política Bolsonaro ameaça demitir Levy por nomeação de diretor que trabalhou na gestão PT 'Falei para ele: demite esse cara na segunda ou eu demito você sem passar pelo Guedes', disse Bolsonaro sobre Joaquim Levy, presidente do BNDES

O presidente Jair Bolsonaro deu uma bronca pública no presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Joaquim Levy, e ameaçou demiti-lo na próxima segunda-feira, 17, caso ele não suspenda a nomeação do advogado Marcos Barbosa Pinto para o cargo de diretor de mercado de capitais do banco de fomento. "Levy nomeou...