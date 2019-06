Política Bolsonaro ameaça demitir Levy Presidente do BNDES pode ser dispensado se nomeação de diretor que trabalhou no governo PT não for suspensa

O presidente Jair Bolsonaro deu uma bronca pública no presidente do BNDES, Joaquim Levy, e ameaçou demiti-lo amanhã caso ele não suspenda a nomeação do advogado Marcos Barbosa Pinto para o cargo de diretor de mercado de capitais do banco de fomento. “Levy nomeou Marcos Pinto para função no BNDES. Já estou por aqui com o Levy”, disse o presidente ontem. “Falei para el...