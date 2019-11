Política Bolsonaro afirma que vai cancelar assinaturas da 'Folha' no governo ‘Espero que não me acusem de censura’, diz o presidente após anunciar a decisão

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 31, que determinou o cancelamento de assinaturas do jornal Folha de S.Paulo em órgãos do governo federal em Brasília. A declaração ocorreu durante uma entrevista por telefone ao programa Brasil Urgente, do apresentador José Luiz Datena na TV Bandeirantes, em que o presidente atacou a cobertura jornalística de seu gove...