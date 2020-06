Política Bolsonaro afirma que pode prestar depoimento pessoalmente à PF Na semana passada, a PF afirmou em documento enviado ao STF que "mostra-se necessária a realização" do depoimento

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que pode prestar depoimento presencialmente à Polícia Federal no inquérito que investiga se houve interferência política na PF. Segundo Bolsonaro, o inquérito acabará sendo arquivado, mas ele prestará esclarecimentos "sem problema nenhum". "Eu acho que esse inquérito que está na mão do senhor (ministro) Celso de Mello (do Supremo...