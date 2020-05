Política Bolsonaro afirma que o Supremo também tem responsabilidade sobre a crise causada pela Covid-19 Após defender o fim do distanciamento social, o presidente disse que o STF deve jogar no mesmo time do Governo

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 7, que o Supremo Tribunal Federal (STF) também tem responsabilidade sobre a crise econômica e social causada pelo novo coronavírus. Bolsonaro esteve mais cedo na Corte com empresários, quando voltou a defender fim do distanciamento social, em pleno avanço dos casos da Covid-19 no B...