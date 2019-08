Política Bolsonaro afirma que Argentina está cada vez mais próxima da Venezuela Presidente voltou a fazer comentários sobre o processo sucessório na Argentina na manhã deste domingo (18)

O presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer comentários sobre o processo sucessório na Argentina na manhã deste domingo (18) e disse que o país vizinho está cada vez mais próximo da Venezuela, em seu perfil no Twitter. "Da série JOÃO 8:32 (4) - Com o possível retorno da turma do Foro de São Paulo na Argentina, agora o povo saca, em massa, seu dinheiro dos bancos. É a Ar...