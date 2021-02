Política Bolsonaro afaga Guedes e diz não ter briga com Petrobras Ontem, presidente procurou tranquilizar investidores depois que empresa perdeu mais de R$ 100 bi em valor de mercado devido à decisão de mudar comando

Depois de derrubar o mercado com declarações e intervenção na Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) procurou tranquilizar investidores ontem ao afagar o ministro Paulo Guedes (Economia) e ao dizer que não quer brigar com a petroleira.“Energia é uma coisa extremamente importante para nós. Não temos uma briga com a Petrobras. Queremos, sim, que, cada vez mais,...