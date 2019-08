Política Bolsonaro admite possibilidade de recuar de indicação de Eduardo para embaixada dos Estados Unidos "Não quero submeter meu filho a um fracasso", disse o presidente. Na segunda-feira (19), levantamento apontou que 29 senadores resistem à indicação

Um dia após o Estado informar que 29 senadores resistem à indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada do Brasil em Washington, o presidente Jair Bolsonaro admitiu a possibilidade de desistir da nomeação do filho e declarou que não quer submeter Eduardo "ao fracasso" no Senado. "Eu não quero submeter o meu filho a um fracasso. Eu acho que ele tem compet...