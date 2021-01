Política Bolsonaro admite interferência do Planalto em eleição para comando da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) telefonou nesta terça-feira (26) para o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e reclamou do que considera uma interferência do Palácio do Planalto em seu partido

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quarta-feira (27) que, "se Deus quiser", vai "influir na presidência da Câmara". "Viemos fazer uma reunião aí com 30 parlamentares do PSL e vamos, se Deus quiser, participar, influir na presidência da Câmara, com estes parlamentares, de modo que possamos ter um relacionamento pacífico e produtivo para o nosso ...