Política Bolsonaro admite conversas sobre filiação em outros partidos Presidente diz não poder investir 100% na Aliança e citou possibilidade de reconciliação com o PSL, partido do qual se desfiliou no ano passado

Cerca de nove meses depois de ter se desfiliado do PSL, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) admitiu, nesta quinta-feira (13), estar mantendo conversas sobre sua entrada em outras siglas, disse que não pode jogar todas as fichas na criação da Aliança pelo Brasil e revelou inclusive que pode se reconciliar com a legenda pela qual se elegeu para o Palácio do Planalto. "Eu não po...