Política Bolsonaro adia pronunciamento que faria nesta terça (2) e pretende criticar lockdown Presidente aguarda votação de projeto que autoriza compra de vacinas pela iniciativa privada; também deve defender isenção do diesel

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) prepara um pronunciamento em cadeia nacional para esta quarta-feira (3) no qual pretende defender a isenção de impostos sobre o diesel e criticar as medidas de restrição por causa do aumento de internações pelo coronavírus. A ideia inicial era de que a fala em cadeia nacional fosse transmitida nesta terça...