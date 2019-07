Política Bolsonaro acusa Inpe de divulgar dados mentirosos sobre desmatamento “Com toda a devastação de que vocês nos acusam de estar fazendo e ter feito no passado, a Amazônia já teria se extinguido” afirmou o presidente

O presidente Jair Bolsonaro questionou nesta sexta-feira, 19, os dados oficiais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) que mostram o aumento do desmatamento da Amazônia nos últimos meses e disse suspeitar que o diretor do órgão está “a serviço de alguma ONG”. “Com toda a devastação de que vocês nos acusam de estar fazendo e ter fe...