Política Bolsonaro acirra discurso às vésperas de CPI, e senadores veem ação para insuflar base A CPI da Covid será instalada nesta terça (27), quando serão escolhidos oficialmente o presidente, vice-presidente e o relator da comissão

Às vésperas da instalação da CPI da Covid, senadores que compõem a comissão afirmam que os recentes atos de Jair Bolsonaro (sem partido), saindo em defesa do ex-ministro Eduardo Pazuello e de métodos que serão investigados, representam uma tentativa de mobilizar a base bolsonarista para compensar a vulnerabilidade do presidente no colegiado. Para alguns parlamentares, o gove...