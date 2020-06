Política Bolsonaro acena ao Congresso Nomeação de genro de Silvio Santos para Ministério das Comunicações agrada Rodrigo Maia e diminui influência de militares

A nomeação do deputado Fábio Faria (PSD-RN) para o Ministério das Comunicações, recriado sob medida para o parlamentar, foi lida por aliados do presidente da República e por parlamentares como um gesto de Jair Bolsonaro para reorganizar sua política de comunicação, diminuir a influência de militares na área e acenar para setores do Congresso. Num primeiro momento...