Política Bolsonaro acena a evangélicos e Netanyahu Com viagem, Bolsonaro afaga bancada crucial às reformas e joga peso do Brasil na campanha de premiê

O presidente Jair Bolsonaro inicia neste domingo (31) em Israel uma viagem de caráter político e religioso. Com uma mão, Bolsonaro pretende afagar a bancada evangélica, crucial para o avanço de sua agenda no Congresso. Com a outra, ele joga o peso do Brasil na campanha do premiê israelense, Binyamin Netanyahu, que corre risco de perder o cargo nas eleições locais do dia 9...